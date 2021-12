A telekommunikációs szolgáltató vizsgálatából kiderül, hogy az ügyfelek kétharmada a banki vagy biztosítási ügyek legalább háromnegyedét már ma is digitálisan, leginkább okostelefonos alkalmazással vagy számítógéppel intézi. Tízből három válaszadó ott is hagyná a szolgáltatóját, ha megszűnnének az online szolgáltatások, tízből négyen pedig sosem intéznének semmit személyesen, ha interneten is lehet. Megemlítették, hogy az idősebb korosztály is egyre aktívabban használja a távoli elérést.