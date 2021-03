18+ besorolás járhat Németországban a loot boxért

Ebből természetesen jelentős botrány lett, így számos országban hatósági vizsgálatok indultak annak tisztázására, hogy szerencsejátéknak minősül-e a loot boxok árulása. A loot boxokból gigantikus pénzeket zsebre tévő játékkiadók nagy hévvel állítják, hogy erről szó sincs, ám kénytelenek voltak módosításokat végrehajtani, például leleplezni a különböző tárgyak megnyerésének esélyét.

A loot boxok árusítását eddig csak Kínában, Belgiumban és Hollandiában tiltották be teljesen, plusz várhatóan az Egyesült Királyság is csatlakozni fog a klubhoz.

Ha nem is ilyen drámaian, de most Németország is lépett az ügyben: a Bundestag által megszavazott törvénymódosítás alapján a loot boxokat tartalmazó játékoknak 18+ besorolást kell kapniuk. A szabályozás nem tesz különbséget a mobiljátékok és a klasszikus videojátékok között, továbbá a jelek szerint azokra a termékekre is vonatkozik, amelyekben ugyan vannak loot boxok, de pénzért nem vásárolhatóak meg. A javaslatot még a Szövetségi Tanácsnak (Bundesratnak) is jóvá kell hagynia, és amennyiben ezt megteszi, akkor talán már a tavasz folyamán hatályba is léphet.

A törvénymódosítás egyéb területeken is változásokat hoz, például erősíteni próbálja a fiatalkorúak online platformokon való védelmét, továbbá technikai megoldásokkal csökkentené annak esélyét, hogy a gyerekek pénzt költsenek a szüleik tudta nélkül a játékokban.

