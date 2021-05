Szexszel próbálta beindítani a szülést Dér Heni

Az énekesnőnek a napokban születik a kisfia.

Ezt ne hagyja ki! Rendbe hozza a fővárost a kormány – három nagyberuházást is átvállal az önkormányzattól

Első babáját várja Dér Heni, és a napokban kellett volna megszületnie, de egyelőre még várat magára. Az énekesnő a budai Várból jelentkezett be, sokat lépcsőzött, sétált, és egy kommentelőnek azt is elárulta, hogy a szexszel is próbálkoztak a férjével – írja az Origo.

„Már annyi tippet kaptunk, milyen természetes módszerek vannak a szülés beindítására, mi nem győzzük sorra venni őket.

Nem siettetni szeretnénk a kisfiunkat (már késik), csak szeretnénk elkerülni a mesterséges indítást. Ezért ma fellépcsőztünk a várba, hátha. Amennyire kis sunyi, szerintem jót fog ezután is a pocakban pihenni. Most tonikot iszom, és igen, már a többi is megvolt” – üzente.