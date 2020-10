Nyolcvan éve született John Lennon

1940. október 9-én született John Lennon, a könnyűzene történetének legnagyobb hatású együttese, a Beatles tagja, aki úgy vélte, a zene nem csupán szórakoztatásra képes, hanem a világ átformálására is.

Apja már kétéves korában kisétált életéből, anyja csak „át-átsuhant” zaklatott gyermekkorán, nagynénje nevelte fel. Kamaszkora csupa lázadás volt, tizenöt évesen kezdte az amerikai rock and roll zenét játszani, saját képére formálni. Tizenhat évesen ismerkedett meg a basszusgitáron játszó Paul McCartneyval, akivel azután a rockzene történetének legsikeresebb szerzőpárosát alkották. Hamarosan együttest is alapítottak, amelyhez később csatlakozott a gitáros George Harrison is, a nagy négyesben a dobos Ringo Starr a kemény és sikertelen hamburgi évek után, a befutás küszöbén vette át Pete Best helyét.

A Beatles minden kétséget kizáróan a legnagyobb hatású együttes a könnyűzene történetében.

Zenéjükön rajongók és zenészek nemzedékei nőttek fel, Magyarországon egy generáció az ő dalaikból tanult meg angolul.

Lennon és McCartney nevéhez olyan klasszikusok fűződnek, mint az A Hard Day’s Night, a Help! a Nowhere Man, azután a Norwegian Wood (This Bird Has Flown), a Ticket To Ride, az All You Need Is Love, a Lucy in the Sky with Diamonds, a Strawberry Fields Forever, az Across the Universe, a Revolution vagy a Come Together – a sort mindenki ízlése szerint folytathatja.

Szerzeményeiket sokan dolgozták fel, a Yesterday több mint 1600 változatban létezik, bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is. Jellemző, hogy még 2000-ben is a toplista élére tudott kerülni a Beatles egykori listavezető dalait tartalmazó album, és mindmáig ez minden idők leggyorsabban fogyó lemeze.

Lennon karcos nyilatkozataival is botrányokat kavart: 1963-ban a királyi család több tagjának jelenlétében adott koncertjük utolsó számát így konferálta fel:

„Az olcsóbb helyen ülők tapsoljanak, a többiek csörögjenek az ékszereikkel!”

1966-ban egy interjúban azt mondta, hogy „Népszerűbbek vagyunk, mint Jézus Krisztus” – a felháborodást követően dalaikat rövid időre tiltólistára tették Amerikában, számos fenyegetést is kaptak, s Lennon végül bocsánatot kért.

A Beatles zenéje az idők során egyre bonyolultabb és elvontabb lett, 1966-ban a turnékkal is leálltak, ezzel párhuzamosan nőtt a feszültség a tagok, mindenekelőtt John és Paul között. A viszony azután mérgesedett el, hogy Lennon megismerkedett a japán Yoko Onóval, s egyre többször emelte fel szavát közéleti kérdésekben, a társadalmi igazságtalanságok ellen. Esküvőjüket 1969. március 20-án tartották Gibraltárban, majd Amszterdamba mentek nászútra, illetve béketüntetésre.

Egy hétig ki sem mozdultak az ágyból, a hatalmas publicitást kapott eseményt nevezték el ágykampánynak, amellyel azt üzenték a világnak, hogy hagyják abba a háborút.

Lennon, aki középső nevét Winstonról Onóra változtatta, formailag még a Beatles tagja volt, amikor megjelentette Give Peace A Chance című dalát, amely a békemozgalmak himnusza lett.

A Beatles története 1970-ben véget ért, a tagok közül szólóban Lennon futotta be a legváltozatosabb zenei karriert. Tucatnyi albumot adott ki, akad közöttük nehezen befogadható kísérleti zene, de olyan remekművek is, mint a John Lennon/Plastic Ono Band című lemezen hallható Mother, az egy évvel későbbi Imagine vagy a Happy Xmas (War Is Over).

Életét akkor már Amerikában élte, ahová csak nehezen nyert bebocsáttatást. Évekig küzdött a bevándorlási hivatallal, amely – mivel csak turista vízuma volt – folyamatosan deportálással fenyegette, egyrészt egy 1968-ban történt letartóztatása miatt, amikor cannabis birtoklásért kísérték be, másrészt háborúellenes tevékenysége és a fiatal nemzedékekre gyakorolt „nem kívánatos” befolyása miatt. Az amerikai legfelsőbb bíróság 1975-ben megsemmisítette a kitoloncolási végzést, az állandó tartózkodási engedélyt 1976-ban kapta meg. Ekkor már szinte menekült a Beatles legendája elől, nem volt hajlandó arra, hogy régi társaival lépjen fel, bármennyi pénzt kínáltak is. A hetvenes évek második felében évekre eltűnt a nyilvánosság elől, „kispapa” lett, fiát nevelte.

1980-ban tervekkel és energiával telve lépett ismét a közönség elé, megjelent Double Fantasy című lemeze, interjúk sorát adta, turnét tervezett, de ebből már nem lett semmi.

1980. december 8-án este a zenész feleségével gyalog tért haza, amikor New York-i otthonuk, a Dakota ház bejáratánál egy őrült rajongója, Mark David Chapman az utcáról öt lövést adott le rá.

Lennon hátát négy golyó találta el és néhány lépés megtétele után összeesett, a kórházban már nem sikerült újjáéleszteni.

Az életfogytiglanra ítélt Chapman – akinek szabadlábra helyezési kérelmeit rendre elutasítják – csak idén kért bocsánatot Yokótól.

Lennon alakja és legendája halála óta csak nagyobbra nőtt, örökségével özvegye, Yoko sáfárkodik, mégpedig igen hatékonyan. Lennon nyolcvanadik születésnapján a Radio 2 brit csatornán kétrészes rádiós showműsort sugároznak, amelyet fia, Sean Ono Lennon vezet majd. A zenész halála napján New Yorkban rendezett, hagyományos emlékkoncert idén a koronavírus-járvány miatt az internetre kényszerül.

Borítókép: John Lennon és Yoko Ono az Amsterdam Hilton Hotelben 1969. március 25-én