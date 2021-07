Sokkot kaptak az orvosok: elképesztő, mit operáltak ki az 5 éves kislány hasából

Az ötéves kislány gyomorfájdalomra és duzzanatra panaszkodott a szüleinek, valamint étvágytalanságra. Miután kórházba vitték, az orvosok megállapították, hogy Rapunzel-szindrómában szenved, vagyis kényszeresen eszi a hajat. A fájdalmait pedig egy hatalmas hajgombóc okozta, ami összegyülemlett a gyomrában – írja a Bors.

Az indiai Chandigarh egyik kórházában egy öt fős orvoscsapat több órán keresztül műtötte a kislányt, hogy eltávolítsák a hatalmas bezoárt a gyomrából. A hajgombóc olyan nagyra nőtt már, hogy elgörbült és sűrű kisebb csomók csatlakoztak hozzá.

– mondta a műtétet vezető főorvos.

