Sokkoló videó: lefejezésre tanítják egy pakisztáni iszlám iskolában a gyerekeket

Egy pakisztáni iszlám iskolában azt mutatják be a gyerekeknek, hogyan kell lefejezni valakit – látható egy sokkoló videón. A beszámolók szerint a gyakorlás tárgyául szolgáló bábu a francia köztársasági elnököt ábrázolta – közölte a V4NA nemzetközi hírügynökség és a Le Monde Juif című franciaországi zsidó hírportál.

Mind a V4NA, mind a Le Monde Juif arra a megdöbbentő videóra hivatkozik, amelyik néhány napja jelent meg az amerikai, washingtoni székhelyű Middle East Media Research Institute – MEMRI (Közel-keleti Médiakutató Intézet) honlapján, majd pedig a közösségi oldalain is.

A Teacher at Islamabad Islamic School Beheads Effigy of Macron in Front of Students pic.twitter.com/l6AYkC0xOu

— MEMRI (@MEMRIReports) November 1, 2020