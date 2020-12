Rákosnak hazudta magát, még a fejét is leborotválta a menyasszony, hogy legyen pénze egy álomesküvőre

Saját barátait és családját verte át az a nő, aki halálos betegnek hazudta magát.

Börtönbe került az a 29 éves nő, aki halálos rákbetegséget színlelve csalt ki pénzt emberektől, köztük a saját barátaitól is. Mint arról korábban írtunk, a fiatal menyasszony még a fejét is leborotválta a hiteles alakítás kedvéért, csak azért, hogy álomesküvőt szervezhessen magának az összegyűjtött pénzből. Most született ítélet az ügyében – írja a Bors.

Bride faked cancer and shaved her head to con friends into paying for weddinghttps://t.co/NY9Nk2zEcg — Daily Star (@dailystar) December 23, 2020

A 29 éves Toni Standen saját barátainak és családjának is azt mondta, hogy petefészekrákja van, de a daganatos sejtek már átterjedtek egyéb szerveire is, ezért utolsó kívánsága egy gyönyörű esküvő.

HOGY A SZTORIT ERŐSÍTSE, NEMCSAK KOPASZRA NYÍRTA A FEJÉT, HANEM MÉG TÉVÉS INTERJÚKAT IS ADOTT, BARÁTAI PEDIG A NÉPSZERŰ ADOMÁNYGYŰJTŐ OLDALON ÖSSZESEN 8 EZER FONTOT, AZAZ 3,2 MILLIÓ FORINTOT SZEDTEK ÖSSZE NEKI.

A fiatal nő ezt még azzal is tetőzte, hogy a közösségi médiában azt közölte, azt szeretné, hogy a rákos édesapja – aki valóban beteg volt – kísérje az oltár elé.

Nos, az álomesküvő nem volt hazugság, az megtörtént, ám minden más igen! Standen furcsán kezdett viselkedni, ezért barátai számon kérték, és bevallotta, hogy a betegségéből semmi nem igaz.

A bíróság most bűnösnek mondta ki, és öt hónap börtönre itélte, valamint 2 ezer fontot (797 ezer Ft) vissza kell fizetnie legnagyobb adományozójának, egy helyi üzletembernek.