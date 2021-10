Óriási botrány: elrabolta és megerőszakolta exmenyasszonyát a valóságshow-hős

Geoffrey Paschelt azzal gyanúsítják, hogy elrabolta és bántalmazta menyasszonyát. Egy két napos tárgyalást követően az esküdtszék bűnösnek ítélte – írja a Bors.

A bűntény 2019. június 9-én történt: a TLC házasodós valóságshowjából ismert sztár és menyasszonya hazaértek, mire a férfi nekirontott.

– nyilatkozta a védőügyvéd.

https://t.co/F81E9iwMir Geoffrey Paschel and Varya Malina were noticeably absent from the 90 Day Fiance: Before the 90 Day reunion. Of … pic.twitter.com/fRYiNDzWae

— Clicky Sound (@ClickySound) June 29, 2020