Halottnak hitték a lányukat, 25 év után derült ki a megrázó igazság

Nincs ahhoz fogható fájdalom, mint amikor egy szülő elveszíti gyermekét. Egy párnak ezt kellett átélnie, amikor azt mondták nekik, hogy kisbabájuk elhunyt. Most, 25 évvel később tudták meg, hogy lányuknak kutya baja: él és virul, csupán eladták őt egy amerikai családnak – írja a Ripost.

A lány, ahogy teltek az évek, egyáltalán nem hasonlított új szüleire. Nyolcéves korában elmondták neki a valódi vezetéknevét és azt, hogy Romániában született olyan szülőknél, akik nem akarták őt. Belle kapcsolata az örökbefogadó szüleivel megszakadt, amikor beiratkozott az egyetemre, de soha nem adta fel azt, hogy egyszer megtalálja igazi szüleit.

