Életveszélybe került egy 9 éves kislány, miután megharapta a hörcsög

Nem mindennapi történetről számoltak be a Somersetben található Larkhall városából. Egy édesanya ugyanis azt állítja, 9 éves kislánya szerencsés, hogy életben maradt, miután megharapta a hörcsöge – írja a Ripost.

Sapphire Swannack a kezében tartva játszotta hörcsöggel, amikor az váratlanul megharapta az ujját. Az édesanyja, Lucie Swannack antibiotikumot adott gyermekének, mert azt gondolta annyi is elég lesz.

Ám Sapphire ujja feldagadt és a karján is kiütések jelentek meg. Miután a kislány rosszabbul lett, az édesanyja kórházba vitte. Az orvosok azonnal vért vettek tőle, és mivel nagyon gyorsan vert a szíve, rögtön egy intravénás kezelésben is részesítették a pokoli kínoktól szenvedő kislányt.

„Antibiotikumot adtam neki és azt feltételeztem, ettől meg fog gyógyulni – olyan elfertőződött sebekről hallott már az ember, amiket kutya- vagy macskaharapás okoz, de nem egy nyavalyás hörcsög” – mondta a The Sunnak az aggódó édesanya.

Az ápolók a magas láza miatt először azt hitték koronavírusos lett a kisgyermek, de a tesztje negatív lett. Így másnap reggel altatásban megműtötték, ami során kitisztították és összevártak a sebét.

Mum's worry after her daughter is 'lucky to be alive' after being savaged by pet hamster https://t.co/U2xwHsS428

— The Sun (@TheSun) March 28, 2021