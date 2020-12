Új életet kezdett Fodor Zsóka, itt találta meg a boldogságot

Másfél éve megváltozott Fodor Zsóka élete! A népszerű színésznő úgy döntött, elhagyja a fővárost, és Pécsre költözik, hiszen hosszú ideje tervezte ezt már.

Bár a koronavírus-járvány csúnyán keresztülhúzta Fodor Zsóka terveit, a színésznő ennek ellenére sem búslakodik. Sőt, boldogabb, mint valaha, hiszen Pécsett megtalálta a számításait. Ám erre hosszú éveket kellett várnia, ugyanis másfél évvel ezelőtt még Budapesten élt.

„1962 óta vártam arra, hogy végre Pécsre költözhessek. Most már másfél éve lakom itt, és annyira élvezem, hogy azt nehéz szavakba önteni. A lakás, a város, az emberek szeretete nagyon sokat jelent nekem. Boldog vagyok itt! Bár sajnos most nincsenek előadásaim, megtaláltam a pozitívumot ebben a helyzetben is: a barátnőimmel rengeteg időt tudok együtt tölteni” – kezdte lapunknak Zsóka, aki imád a természetben barangolni, ehhez pedig a legjobb társaságot is megtalálta.

„Sokat kirándulunk a környéken, kell a mozgás, mert azért az utóbbi időben felszaladt pár kiló. Imádok enni, szóval nincs mit tenni… Emellett verseket szavalok otthon, filmeket nézek, olvasok. Ha pedig kint vagyok, akkor nagyon figyelek a szabályok betartására. A maszk mellett kesztyűt is hordok” – fogalmazott a színésznő, aki karácsonykor sem lesz egyedül, ugyanis a szentestét a barátnőivel tölti.