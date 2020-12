Lombszívó géppel pumpálták az oxigént a terhes Radics Gigi maszkja alá

Hónapokig titkolózott a családja, barátai és rajongói előtt a fiatal anyuka, aki vasárnap lepleződött le a TV2 maszkos műsorában.

Még a családja sem tudta, hogy a molylepkejelmez alatt Radics Gigi bújt meg a TV2 maszkos mű­sorában. A Nicsak, ki vagyok? egykori versenyzője a Borsnak bevallotta: élete legnehezebb és legizgalmasabb pillanatait köszönheti a rejtélyek színpadának.

„Hét hónapos terhes voltam a forgatások alatt, s bár kezdetben azt hittem, hogy sétagalopp lesz várandósan színpadra állni, hamar kiderült, hogy tévedtem”

– idézi fel a történteket a Borsnak a gyakorló édesanya, akinek több nehezítő körülménnyel is meg kellett küzdenie.

„Akkoriban már nagyon nehezen lélegeztem, a lábaim is fájtak, és menni is alig bírtam. A hatalmas jelmez és a maszk, amit viseltem, rendkívül vastag anyagból készült, alig kaptam levegőt alatta. Legalább hatvanfokos hőség volt a molylepkeruhában,

s időnként lombszívó géppel kellett oxigént pumpálni a maszk alá, nehogy megfulladjak.

Ráadásul klausztrofóbiás is vagyok, úgyhogy rettenetesen nehéz volt hét hónapos terhesen mindezekkel megbirkózni, közben énekelni és inkognitóban ma­radni. Mindezektől függetlenül életem egyik legizgalmasabb időszaka volt, amit sosem fogok elfelejteni.”

Gigi az egész családja, sőt a közvetlen menedzserei előtt is titkolta, ki ő a jelmezes projektben.

„Senkinek nem árultam el, hogy engem rejt a molylepkejelmez, azt gondoltam, így sokkal izgalmasabb mindenkinek. De a szüleim és a vőlegényem, Áron is csak találgattak: először azt hitték, a király va­gyok, de nem jártak jó nyomon. Úgy éreztem magam, mint egy FBI-ügynök, a stúdióba is sötétített üvegű autóval vittek, és végig sisak volt a fejemen, hogy még véletlenül se bukjak le.”

Kislánya születése óta Giginek Bella az egyedüli közönsége, igaz, a pici már most rajong a hangjáért.

„A gyerekdalokat nem igazán szereti, a Jackson 5 a kedvence, úgyhogy jó ízlése van Bellának. Nagyon remélem, hogy idővel belőle is muzsikus lesz, mert az már most látszik, hogy van érzéke a zenéhez. Igaz, még csak két és fél hónapos, de máris hatalmas egyéniség, akaratos, és óriási hisztit tud csapni, ha éhes vagy fáj a hasa. Az éjszakákkal egyébként nincs problémánk, ugyan többször is fel kell kelnem hozzá, de olyan természetességgel ugrom ki az ágyból, mintha mindig erre ké­szültem volna” – újságolja Gigi, majd hozzáteszi, Bella nem csak a muzikalitása mi­att ha­sonlít rá.

„Külsőre azt hiszem, mindkettőnkből örökölt. A mosolyától, kacajától egyenesen el­olvadok. Nem véletlen, hogy a hamarosan megjelenő Egy vagy velem című dalomban is hallható lesz a nevetése. Az új számot egyébként apukámmal közösen, még a várandósságom alatt szereztem, és a na­pokban videóklipet is készítünk hozzá. Kíváncsi leszek a rajongóim véleményére, remélem, az ő tetszésüket is elnyeri a visszatérő dalom, nekem a szívem csücske” – mesélte.