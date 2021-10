Sokkoló részletek derültek ki a kétéves gyerekét Olaszországban meggyilkoló nőről

A magyar rendőrség is körözte azt a 44 éves nőt, aki Olaszországban több késszúrással végezte ki két éves kisfiát. Korábban pornószínésznőként dolgozott az országban.

A magyar rendőrség is körözte a kétéves gyerekét Olaszországban meggyilkoló nőt – írja az Origo.

Egy férfi 2021. szeptember 29-én jelentette be a rendőrségen, hogy korábbi élettársa a kilenc nappal korábban hozott bírói végzés ellenére nem adta át neki közös gyermeküket, hanem Olaszországba utazott vele. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kiskorú elhelyezésének megváltoztatása bűncselekmény miatt indított nyomozást.

A 44 éves magyar állampolgárságú nő körözését még aznap elrendelték, valamint felvették a kapcsolatot a gyámhatósággal.

Amikor a nő 2021. október 1-jén a kétéves kisfiú megöléséről küldött üzenetet az apának, a Budapesti Rendőr-főkapitányság haladéktalanul megkezdte az adatgyűjtést, közben folyamatosan kapcsolatban állt az olaszországi hatóságokkal, akik el is fogták az asszonyt. Az emberölés miatt az olasz rendőrség folytatja az eljárást.„ – zárul a rendőrség közleménye az ügyről.

A nő korábban Dömsödön élt kisfiával, borzasztó körülmények között, a házban fűtés sem volt. Úgy tudjuk, hogy a nő minden pénzét elszórta, szinte soha nem költött a gyerekére. Tápszert is alig tudott adni neki. A helyiek azt is mondták, a nő idősebbik, most 22 éves fiát is elvették tőle kiskorában – tudta meg a TV2 Tények.

A nő több késszúrással meggyilkolta a védtelen gyereket, majd a holttestet egy pénztár kasszaszalagjára tette, és fotókat küldött róla az apának. Kiderült az is, hogy az asszony – egy volt pornószínésznő. Itthon is több filmet forgatott és külföldön is dolgozott. Kovi azt nyilatkozta a Borsnak, hogy két éve kért tőle utoljára munkát, de mivel akkor nem voltak forgatások, nem tudott segíteni a nőnek, akivel hosszú évek óta nem találkozzott.

Cicciolina jól ismeri Katalint, az elmúlt hónapokban többször kommunikált is vele.

– Régen Olaszországban is dolgozott. Forgatásokon és szórakozóhelyeken. El sem merem hinni, hogy ő szerepel a hírekben. Bízom benne, hogy nem róla van szó

– szörnyűlködött Staller Ilona, aki régóta tudott arról, hogy milyen problémák gyötrik Katalint.

– Folyamatosan írogatott nekem a Messengeren. Többek között arról, hogy az apa el akarja venni tőle a kisfiát. Nagyon sajnálom szegény csöppséget, mert ő egy ártatlan kisfiú volt, aki nem tehetett semmiről. Próbáltam Katit meggyőzni, hogy egyezzen meg a volt párjával, de úgy tűnik, hiába – fejezte be Cicciolina.

A gyerek apja megszólalt a Borsnak.

Azt mondta: volt párja többször is fenyegetőzött már a gyerek megölésével. Az édesapa, aki utoljára három hete, a bíróságon látta élve a fiát.

Norbert szerint volt párja mindent elkövetett, hogy ellehetetlenítse a kapcsolattartást, miután különváltak, és

még azt is kilátásba helyezte, hogy a kis Alexet leönti benzinnel és felgyújtja.

A bíróság múlt héten úgy döntött, hogy a gyereket ideiglenesen az apánál helyezik el, Katalinnak pénteken kellett volna átadnia a kisfiút Norbertnek. A nő ehelyett Olaszországba szökött Alexel, és megölte a kisfiút.

– Nem tudom, mit tehettem volna, de ami történt, azt nem lett volna szabad hagyni. Pokollá tette az életünket.

A munkahelyemre is írt lejárató levelet – mondta a férfi, aki szerint szerint Alexel szép életük lehetett volna, még azt is elintézte, hogy a gyereket felvegyék egy kiváló bölcsődébe.