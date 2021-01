Nincs béke a Bangó családban, Emilióék nem békülnek

Karácsonykor minden mesébe illőnek tűnt, de továbbra is vannak elsimítandó nézeteltérések a családon belül.

Közel tíz év után fegyverszünetet kötött Bangó Margit és lánya, Marika. Noha anya és lánya újra egymásra talált, Tina és Emilio mégis elhatárolódik Marikától, aki ez előbbinek az anyja, az utóbbinak pedig az anyósa – írja a Bors.

A Bangó család tagjai sokáig nem álltak szóba egymással, s bár most anya és lánya újra egymásra találtak, Emilióék mégsem kérnek Marikából. Valószínűleg ennek az az oka, hogy Tina még annak ellenére sem bocsátott meg anyjának, hogy imádott nagymamája, Bangó Margit ezt megtette. Emil pedig érthetően nem anyósa, hanem felesége pártját fogja a konfliktusban. Így Marikának, aki szintén énekesnő, csak az egyik szeme nevet.

– Amióta kibékültünk az édesanyámmal, nagyon sok időt töltünk együtt, gyakran teszünk látogatást egymásnál, s hajnalig beszélgetünk. Most is éppen nála vagyok, tokaszalonnát va­csorázunk lila hagymával

– kezdte a Borsnak Bangó Marika, aki úgy véli, kilenc évig tartó mosolyszünet után van mit megbeszélnie édesanyjával.

– Minden alkalmat megragadunk, hogy együtt legyünk. Na­gyon boldog vagyok, hogy végre visszakaptam az édesanyámat, s bár a tavalyi év sok akadályt gördített elénk, nekem mégis 2020 volt az egyik legszebb évem. Annál nagyobb boldogságot ugyanis el sem tudok képzelni, minthogy újra egyesült a Bangó család – vallotta be Marika, aki ugyan Bangó Margittal békét kötött, a lányával, Jellinek Tinával és vejével, Emilióval úgy tűnik, még nem kezdődött meg a közeledés.

– Tináéknak még kell egy kis idő, de ebbe nem szeretnék belemenni.

Mindenesetre annak na­gyon örülök, hogy anyuval így egymásra találtunk. Nagyon megható volt az első beszélgetésünk, találkozásunk, és a gyermekeim is nagyon örültek, hogy végre visszakapták a nagymamájukat. A kisebbik fiam születésnapját is már együtt, szeretetben, békességben ünnepeltük, s megbeszéltük, hogy innentől kezdve minden jeles alkalmat közösen fogunk eltölteni – mondta boldogan az énekesnő, aki nem tagadja, az öröm mellett bőven kijutott neki a rosszból is, s bár az édesanyját visszakapta, a munkáját már jó ideje elveszítette.

– Kezdetben egészségügyi okok miatt nem tudtam színpadra állni, aztán jött a koronavírus-járvány, és ismét munka nélkül maradtam. Bár próbálunk pozitívak maradni a férjemmel, mégis nagyon nehéz bevétel nélkül boldogulni. Én közel két éve nem vagyok keresőképes, Elemér pedig válogatás nélkül mindent elvállal, hogy túléljük azt az napot. Most éppen pizzafutárként dolgozik, amiben szerintem semmi szégyellnivaló nincs. Sok színészt, hírességet ismerek, aki Elemérhez hasonlóan futárnak, biztonsági őrnek állt. Mi úgy vagyunk vele, nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember, úgyhogy minden lehetőséget megragadunk, hogy egy kis pénzhez jussunk – vallotta be Marika, aki után a Bors a Kossuth-díjas énekesnőt is megkereste.

Bangó Margit csupán szűkszavúan nyilatkozott lapunknak lányával való béküléséről.

– Egy anya mindent megbocsát a gyerekének! Azt hiszem, nem árulok el azzal nagy titkot, ha azt mondom, hogy a tavalyi volt életem legszebb karácsonya.

Annál nagyobb ajándékot elképzelni sem tudok, minthogy újra visszakaptam a lányomat, és magamhoz ölelhettem Marikát. Boldog vagyok!

– vallotta be a cigány zene koronázatlan királynője.

A Bors azt is szerette volna megtudni, hogy nagymamája hatására Jellinek Tina és férje, Emilio nem szeretnének-e kibékülni Bangó Marikával. Ám a házaspár a téma hallatán teljes mértékben elhatárolódott a nyilatkozattól. Ez is azt bizonyítja, hogy a Bangó család összes tagjának egyesítése még várat magára.