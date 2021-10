Megrázó vallomást tett Horváth Éva: súlyos beteg

Horváth Évát egy rejtélyes betegség támadta meg, amitől az egyik fülére teljesen megsüketült. Éva kétségek között vergődik, hisz nem szeretné, ha újszülött kisfia, Alex elkapná tőle a betegséget. Gyógyszert azonban nem szed, hiszen még szoptatja az alig egy hónapos gyerekét.

A gyönyörű modell-műsorvezető, Horváth Éva komoly problémával néz szembe. Az édesanyát egy rejtélyes betegség támadta meg, aminek következtében pár nappal ezelőtt az egyik fülére teljesen megsüketült. Éva csaknem egy hónapja adott életet második kisfiának, Alexnek, ezért fél, hogy a kisbaba elkapja tőle a fertőzést, aminek akár súlyos, maradandó következményei is lehetnek.

„Eddig se hallottam valami tökéletesen. Finoman fogalmazva eléggé süket is voltam. Most azonban az egyik fülemre egyáltalán nem hallok semmit. Valami ráhúzódott úgy, hogy gyakorlatilag két nappal ezelőtt üvöltöttem a fájdalomtól. Mondtam, hogy ha valaki hozzáér, azonnal megverem”

– kezdte Horváth Éva, aki természetesen azonnal orvosi segítséget kért, ám a megoldás finoman szólva is aggasztja.

Maradandó lehet a halláskárosodás

A Bors által megkérdezett orvos szerint könnyen lehet, hogy kezelés nélkül sosem tér vissza a hallása Évának.

„A probléma az, hogy az antibiotikum nem biztos, hogy meg tudja gyógyítani, hiszen a kérdés az, hogy a fül melyik részét támadta meg a betegség. Mindenképpen tükrözés javasolt, hogy megállapítsák, hol van pontosan a gyulladás, és az alapján kell kezelni. Vizsgálat, megfelelő kezelés nélkül akár maradandó is lehet a halláskárosodás” – nyilatkozta a lapnak Somogyi Ildikó orvos.

„Rögtön felkerestem az orvosom, valószínűleg Kristóf, a nagyobbik fiam kaphatott el valamit az óvodában, most ő is itthon van, mert csúnyán köhög. Antibiotikumot írtak fel nekem, se fülcseppet, se egyéb mást… A gyógyszertől azonban őszintén tartok, hiszen szoptatok, és attól félek, hogy rosszat tesz a picinek. Még sosem kellett antibiotikumot szednem, most se vagyok benne biztos, hogy jó ötlet. Persze ki fogom váltani, de még nem döntöttem el, hogy beszedem-e”

– mondta a lapnak Éva, aki nem is maga, inkább az újszülött kisfia miatt aggódik.

„Egy dolog fontos: oké, hogy velem most ez van, a torkommal meg a fülemmel, de a kicsi ne kapja el, mert akkor nem is tudom, hogy mi lesz. Bízom a legjobbakban”

– tette hozzá Éva.

„A nagyobbik fiam, Kristóf most itthon van, ő is köhög, remélem hamar túl leszünk ezen és a hallásom is visszatér” – jegyezte meg az édesanya, aki nem csak a szoptatás alatti antibiotikum szedésétől tart.

„A másik oldala a történetnek az, hogy még nem kaptam meg a második oltásomat, ami most lenne esedékes. De így nem tudom felvenni”

– mondta aggodalmas hangon a modell.