Megdöbbentő! Végre kiderült, mi lett VV Fanni millióival

Édesanyja három éve nem jelentkezett a meggyilkolt VV Fanni félretett pénzéért, amely a vád szerint a gyilkosság indítéka lehetett. A mil­liókat lakásában rejtegette a lány.

Novozánszki Fanni eltűnése után a helyszínelők csapata és a rendőrség a lány lakásában körülbelül ötmillió forint készpénzt talált, amely úgynevezett bűnügyi letétbe került, s amelynek a sorsa eddig kérdéses volt. Bár azt lehetett tudni, hogy – mint legközelebbi hozzátartozók – Fanni szülei öröklik az összeget, de hogy mi történt vele az eltelt három év során, arra csak most derült fény. Az üggyel foglalkozó bírónő, dr. Farkas Gabriella ugyanis a hétfői tárgyaláson kitért a milliók sorsára is – írja a Bors.

A sajtóban többször szó esett a Fanni lakásán talált pénzről, és most szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam: a pénzért senki sem jelentkezett eddig. A sértett oldalához fordulok: ügyésznő, ügyvéd úr, kérelemmel mindig is volt és van is lehetőség rá, hogy az ügymenet során kiadják a sértett jogutódnak az összeget – közölte a bírónő.

Tehát, mint kiderült, a milliók a mai napig bűnjelként a rendőrségen lapulnak, Fanni összetört édesanyja, Novozánszki Sándorné ugyanis eddig nem tartott rá igényt.

A hétfői, Fanni lakásán készült helyszíni videókból és korábbi tanúvallomásokból egyébként kiderült, hogy a celeblány több helyen, táskában, ágy alatti dobozban, szekrényben rejtette el a – forintban, euróban, svájci frankban és dollárban gyűjtött – bankjegyeket.

A közel ötmillió forintnak megfelelő összeg a vádirat szerint indíték volt, s a vádlott ezért az összegért érkezett az egykori valóságshow-szereplő lakására, ezt kereste, de végül nem találta meg.

Sem dulakodás, sem kutakodás jeleit nem találták a lakásban, ezt „százegy százalékra” állítom továbbra is. László nem keresett pénzt, és nem állt szándékában elvinni semmit. Ahogy a helyszíni szemlén is látszik, szinte szem előtt volt a pénz, ha valaki tényleg kereste volna, három másodperc alatt megtalálta volna – mondta dr. Brodmann Péter, B. László nagybátyja és korábbi védője.

A milliók egyébként valóban nem voltak túlságosan elrejtve, Fanni gardróbjában, egy aranyszínű táskába gyűrve körülbelül 1,7 millió forintot találtak, az ágy alatt, egy cipősdoboz­ban 1,3 milliót, a maradék pedig további euró, dollár címletekben ide-oda begyűrve, ruhába, ruhásszekrénybe.

VV Fanni emberölési ügye 2021 februárjá­ban folytatódik, amikor a bíróság további tanú­kat idéz be.