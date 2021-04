Locsolóverset írtak Merkely Bélának, nagyon találó lett

Fiatal kollégái egy különleges locsolóverssel lepték meg Merkely Bélát, aki a húsvéti ünnepek alatt is oltotta az embereket. Reméljük utoljára idén aktuális és nem lesz örökzöld...

Frappáns locsolóverset költöttek kifejezetten Merkely Béla számára, akinek nem pihenéssel telt az ünnep, hiszen több száz magyart oltott be a Semmelweis Egyetem rektora a hosszúhétvége alatt.

„Sajnos, idén húsvétkor is mellőznünk kell a rokonlátogatást, a locsolkodást, viszont az oltási program az ünnep alatt sem állt meg. Én magam is több száz honfitársunknak, köztük kismamáknak adtam be a Covid-19 elleni vakcinát, hiszen most ez a legfontosabb feladatunk. Bízom benne, májusra fellélegezhetünk, s már nyáron újra együtt lehetnek a családok!„ – írta a Facebookon Dr. Merkely Béla, és természetesen a verset is megosztotta.

Íme a nem éppen hétköznapi költemény:

Semmelweisen jártam,

Rektor Urat láttam,

Kedvence a piros tojás,

Jöhet-e a Covid oltás?

Vakcinából ne válogass,

Ellenanyag legyen magas!

Ha húsvét akkor locsolkodás,

Idén viszont oltakozás!

Borítókép: Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora beoltja a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal Ludwig Endre infektológust a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán 2020. december 26-án MTI/Mónus Márton