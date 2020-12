Felesége emlékére gyújthatott gyertyát az idős bácsi, teljesen leégett az otthona

Hatalmas lángokkal égett egy kispesti panelház egyik legfelső szinti lakása a Kazinczy utcában. A lakásban egy 87 éves férfi lakott egyedül, tőle indult a tűz, de hamarosan átterjedt a szomszédos házakra is.

A tűzoltók szerencsére hamar a helyszínre értek, és kimenekítették a háztömbben élő 69 embert, a tűz veszélyeztette lakásokból pedig összesen hat lakót hoztak ki.

A helyiek hamar megtudták, hogy a tüzet egy szörnyű véletlen okozta: a lakásban élő nyugdíjas ugyanis gyertyát gyújtott egy adventi koszorún, majd elment zuhanyozni, ez idő alatt történt a szerencsétlenség. A környékbeliek többen életveszélyes figyelmetlenséggel vádolták a bácsit:

Idős korára hogy lehet valaki ennyire felelőtlen? Nem elég, hogy az ő lakásának annyi – amennyire láttuk, lakhatatlanná vált –, de a szomszédait is életveszélyes helyzetbe hozta, szerencse, hogy nem történt nagyobb baj. Azoknak a szegény családoknak így is szörnyű lesz az ünnepük, hiszen a másik két lakás is részben leégett – mondta a Borsnak egy házbeli.

A férfi egyik ismerőse azonban szomorú tragédiáról számolt be, kiderült, hogy a férfi nem adventi koszorút gyújtott meg:

Nemrégiben vesztette el az imádott feleségét, mély gyászt visel, a hölgy emlékére gyújtotta meg azt a gyertyát. Természetesen hiba volt otthagyni, de úgy tudjuk, így is szörnyű időszakon megy keresztül a bácsi

– mondta el egy környékbeli.

A lap úgy tudja, a férfit azóta kiengedték a kórházból, nem szenvedett maradandó sérüléseket, bár a lakásba nem mehet vissza, az ugyanis teljesen kiégett.