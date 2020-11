Fülledt erotika: Erősen korhatáros videón a TV2 sztárjai

Mindenki belepirult Győrfi Dani és Stana Alexandra erotikus táncába.

Győrfi Dani és profi partnere, Stana Alexandra egy igazi fülledt produkcióval léptek a Dancing with the Stars táncparkettjére, egy night klub díszletei között ropták. Még a zsűri is belepirult az erősen korhatáros produkcióba.

„Mi is belepirultunk ebbe a produkcióba, az is eszembe jutott, hogy van-e karika, mert a gyerekek is látják” – utalt Nóra egyértelműen a tánc erotikus jellegére.