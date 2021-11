Én vágtam el a köldökzsinórt: Ambrus Attila mesélt az apás szülésről

November 12-én megszületett Ambrus Attila kisfia, Magor, tegnap kora este pedig már haza is vitték a kórházból a kis jövevényt.

A Bors telefonon érte utol Attilát, aki elmondta, határtalanul boldog, hogy végre egy kisfiú édesapja is lehet.

Azt gondolom, hogy már igazán halhatatlanná váltam.

Mindenem megvan! Tíz évvel ezelőtt nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen csodálatos család tagja lehetek majd – kezdte a lapnak Attila.

Még mindig nehezemre esik elhinni, hogy újra apuka lehetek! Amikor születik egy kisfiad, akkor tudod igazán, hogy az örökséged, a génjeid, minden, ami te magad vagy, a vérvonalad öröklődik tovább – folytatta a büszke édesapa, aki támogatta a feleségét, Rékát a szülőszobán, amikor az ifjú trónörökös világra jött.

Én vágtam el a köldökzsinórt

Konkrétan elejétől a végéig ott voltam. Feleségem már mondta is nekem, hogy gyárt a részemre egy “segéd-bába” oklevelet, mert olyan ügyesen végeztem a dolgomat. Mindent végignéztem, egy percig nem rendültem meg. Az első gyermekemnél is én vágtam el a köldökzsinórt, és ez most sem történt másképpen. Csodálatos érzés volt, amikor kezembe foghattam a 4 kiló 15 dekás, 56 centis Magort. Iszonyatosan nagy ereje van a kisfiamnak. Nagyon cuki és hihetetlenül szép gyerek. Tudom, hogy ez elfogultan hangozhat, de akkor is:

Az én kis Magorom egy gyönyörű kisfiú.

Nagyon jó szakemberek vették körbe

Réka azt mondta nekem, hogy szerinte minden férfinak kutya kötelessége ott lenni felesége mellett a világrajövetel alatt. Nyilván amennyiben ez megoldható. Hatalmas segítséget tud nyújtani, ha ott az ember párja. Mind testileg, mind lelkileg. Kicsit zavarta, hogy a kórházban más ember vezette le a szülést, mint akihez az elmúlt kilenc hónapban járt. Ez nyilván nem a kórház, hanem a rendszer kaotikussága, de szerencsére nagyon jó szakemberek vettek minket körbe, és nem történt semmi probléma – tette hozzá Ambrus Attila, aki vasárnap már haza is vitte feleségét és kisfiát a kórházból, amiről lapunk fotósának sikerült is néhány fotót készítenie. Immáron hivatalosan is négytagúvá vált a Attiláék családja. És bár szinte madarat lehet vele most fogatni a boldogságtól, jól tudja, vissza kell állnia a kemence mellé.

Annusból remek nővér lesz

Sajnos az élet – akármennyire is szeretném – nem áll meg

Én lennék a legboldogabb, ha most leülhetnék és ameddig van bennem erő ölelhetném magamhoz a kisfiamat, de közelednek az ünnepek. Hétvégente ki kell mennem piacozni, jönnek a karácsonyi rendelések. Meg kell élni valamiből és biztosítanom kell a családomnak mindent, amire szükségük van. Anyósom szerencsére besegít majd. Kislányomat ki kell vennünk majd az óvodából, mert hát ugye a kisgyerekek mindent elkapnak egymástól és nem szeretnénk, hogy bármi baja legyen a kicsinek. A kis Annus is várja már, hogy találkozzon az öcsikéjével. Most lesz hároméves, és biztos vagyok benne, hogy remek nővér lesz belőle. Vagy hát… Hál Istennek, már az is lett – tette hozzá.