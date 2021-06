Durva, amit mondott! Berki Krisztián nem finomkodott a szavakkal, megvédte Mazsit

A terhességgel és a fürdőzéssel kapcsolatos kérdést tett fel Berki Krisztián felesége, Mazsi, de egyből beleszálltak a rajongók. A kismama várandósan is szívesen kimegy a napra, egy hűs medencében a lubickolást sem vetné meg, de biztos, ami biztos, az interneten is érdeklődött a témában.

Berki Mazsi bikiniben, egy medence partján ücsörögve érzete úgy, fel kell tennie a nagy kérdést: Vajon szabad-e fürdeni, medencében, tengerben, tavakban a várandósság alatt.

Nos, a válaszra nem kellett sokáig várni. Instagram-oldalát elözönlötték a kommentek, a kismama valóságos hideg zuhanyt kapott a nyakába. Sokan úgy vélik, mivel Renáta nem esett könnyen teherbe, túl nagy kockázatot vállal. A fertőzések miatt sem érdemes reszkírozni és a napozás is árthat a magzatnak. Bár ez csak egy kérdés volt, érdekes módon sokan készpénznek vették, hogy Mazsi gyakran fürdőzik a medencében. Talán azért, mert a kismama öt hónapos terhesen, a konditermet is máig látogatja. Egy biztos, az internet népe ismét elmondta a véleményét, talán még féltik is Mazsit, de Berki Krisztián szerint, a stílussal még vannak gondok.

Mindenki azt mond, amit akar, hiszen szólásszabadság van. Szerintem a szakember véleményére kell hagyatkozni, de természetesen egy közszereplő megpróbál kapcsolatba lépni a követőivel. Feltesz kérdéseket, mint ahogy a feleségem is feltette az övét. Gondolom az anyukáknak címezte és arra volt kíváncsi, hogy ők hogy csinálják. Szerintem rengeteg dolog van a várandósság alatt és utána is, amin vitatkoznak az emberek, de jók ezek az eszmecserék.

– kezdte Berki, aki szerint nem baj, ha valaki kinyilvánítja a véleményét, de a mocskolódást egyre nehezebben viseli, főleg, ha a feleségéről és a születendő gyermekéről van szó.

– A kommentelők stílusa nemhogy nem európai, nem is emberhez méltó. A szülész-nőgyógyász, a védőnő és az orvos megmondja, hogy mit tehet egy kismama, és mit nem. A többiek meg csak kommenteljenek nyugodtan, azzal is nő a belső forgalmunk. Ha kifogynának a háromszáz szavas szókincsükből, akkor keressék meg az emojikat, és használják azokat bőven. Imádom ezt a világot, azt viszont sajnálom, hogy a magyar a magyarral így bánik – fejezte be a büszke kispapa a Bors cikke szerint.