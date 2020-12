Détár Enikő kitálalt a kiesés után: ezt gondolja Gabriela Spanic-ról

Emlékezetes pillanat volt, amikor múlt szombaton ők ketten kerültek a kiesés szélére a Dancing with the Stars-ban.

Múlt szombaton Détár Enikőnek kellett távoznia a Dancing with the Stars-ból, ami nem kis felháborodást váltott ki a rajongók körében, hiszen sokan akár a végső győzelemre is esélyesnek tartották a színésznőt és táncpartnerét, Baranya Dávidot.

Enikő a végső döntésnél Gabriela Spanic kezét szorítva állt a színpadon, hiszen a venezuelai világsztár volt a másik veszélyzónás. Végül ő jutott tovább.

Détár most a Facebookon írta ki magából Gaby-hoz fűződő érzéseit, mivel annyian kérdezték már, hogy mi a véleménye a Paula és Paulina sztárjáról.

„Gaby egy tündéri, minden allűröktől mentes, kedves, szorgalmas, alázatos nő. Túl sokat nem tudtunk beszélgetni, mert én nem beszélek spanyolul, Ő pedig kicsit beszél angolul, de a nonverbális kommunikáció tökéletesen működött közöttünk.Sokszor egy ölelés, egy simogatás többet mond minden szónál” – írta Enikő a közösségi oldalon a Bors szemléje szerint.