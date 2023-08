Meghatározó napok elébe néz most számos élsportoló, hiszen már csak pár nap, és elkezdődik Magyarország történetének grandiózus sporteseménye, az atlétikai világbajnokság. A versenyzőknek ebben a stresszes időszakban azonban nemcsak fizikálisan, de mentálisan is a topon kell lenniük. Gurisatti Lilla sportpszichológus csaknem két éve dolgozik a dobóatlétákkal, akikkel heti rendszerességgel végez különféle mentális gyakorlatokat. Elmondta, az év többi napján is fontos az atléták szellemi egészségének szinten tartása, ám egy ilyen kardinális verseny előtt még inkább számít a felkészülés.

„Fontos, hogy a sportolók kellő felkészültséggel vágjanak neki a szombaton kezdődő világbajnokságnak. Nem szabad ugyanis, hogy az esetleges hirtelen változások, fordulatok kizökkentsék őket a fókuszból” – jegyezte meg a sportpszichológus. Hozzátette, az atléták teljesítménye nem csak a fizikai erőnlétüktől függ, a szellemi felkészültség is számít. Tudniuk kell, hogyan reagáljanak téthelyzetben, és hogyan kezeljék a versenyen fellépő szituációkat, például a nem várt sérüléseket. Emellett a versenyzőket az ideiglenes eredmények sem szabad, hogy hátráltassák, a cél, hogy saját teljesítményükre koncentráljanak.

A versenyre való felkészülés során először a korábbi megmérettetéseket figyelembe véve közösen felépítenek egy, a sportolók számára megfelelő menetrendet, emellett a sportpszichológus beszélgetésekkel is segíti az atlétákat abban, hogy százszázalékos magabiztossággal induljanak neki a versenyeknek. A hétvége közeledtével már Budapesten zajlanak az előkészületek, ahol helyszíni terepszemlét folytatnak, valamint autogén tréningeket végeznek. A gyakorlatok során vizualizációs feladatokkal összekötött relaxáció alkalmával segítenek a sportolóknak elképzelni, milyen is lesz a világbajnokság.

A sportpszichológus megjegyezte, a sportolók számára a versenyek rendkívül megterhelők fizikailag és szellemileg egyaránt, így nem csak a verseny előtt, de azt követően is szükség van a mentális egészség szinten tartására. „Elengedhetetlen, hogy az atléták a megmérettetés után is minél gyorsabban képesek legyenek regenerálódni, hiszen a világbajnokság elteltével is újabb és újabb kihívások következnek” – mondta.

A sportolók világbajnokságon való szereplését tehát rendkívül összetett felkészülés előzi meg, amely fizikai edzéseket és szellemi tréningeket is magában foglal azért, hogy az augusztus 19–27. között zajló megmérettetésen az atléták legjobb formájukat tudják hozni.

A budapesti atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos cikkeinket itt olvashatja.