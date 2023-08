Egyedülálló lesz a vb abban a tekintetben is, hogy az éremátadás a stadionon kívül, a sportparkban, a medálplázában lesz, ahol egész napos programmal, élő koncertekkel szórakoztatják majd a nézőket.

Az egyik műsorvezető Petúr András lesz, aki elmondta, hogy az éremátadó ceremóniákat élő zene és élő tánc vezeti majd fel, a medálpláza a délelőtti és az esti program között is nyitva lesz, egészen éjfélig tartanak majd a szórakoztató programok. Ezenkívül a sportparkban különféle aktivitások is várják az érdeklődőket, többek között az atlétika legalapvetőbb számait is ki lehet próbálni.