Jobb előbb ivartalanítani, mint késve

Az ivartalanítás fontosságáról és optimális idejéről beszélgettünk Ravasz Ferenc állatorvossal.

A szakembertől megtudtuk, a kérdés szakmai berkekben is vitás. Ravasz így fogalmazott: – Én annak a pártján vagyok, hogy minél korábban műtünk, annál jobb. Ez azt jelenti, hogy 4 és 6 hónapos kor körül érdemes elvégezni a beavatkozást, de a legtökéletesebb még az ivarérettség elérése előtt, írja a feol.hu.

Mint megtudtuk, a nőstény kutyák esetében például azért érdemes gyorsan túlesni rajta, mert ha még nem indult el a peteérés, akkor nincs ösztrogéntermelés. Ha már van, akkor nagyobb eséllyel kell majd később a kutyusnak megküzdeni egy emlődaganattal. A fiúknál is érdemes időben megcselekedni, mert egyrészt otthon ülő kutya lesz, másrészt mert a tesztoszteronszinttel az agresszió is csökken.

Az előnyök sora ezzel még nem ért véget, ugyanis a 4–5 éves kor közötti kutyákat eléri a prosztatamegnagyobbodás, illetve -daganat. Igaz, a kutyák esetében jobb a helyzet, mert legtöbbször jóindulatú. A doktor elmondta: – Sokan választják a későbbi, akár felnőtt korban elvégzett ivartalanítást, ám hatéves kor felett már azzal is kell számolni, hogy az altatásnak komoly veszélyei vannak, még altatógépes eljárás mellett is. Ha mégis rászántuk magunkat az ivartalanításra, akkor figyelni kell a kutyákra a műtét után is.

Hajlamosabbak a hízásra, így jobb, ha 20 százalékkal csökkentjük az adagjukat. Bár nem olyan szép így az élet, de átlagosan két évvel hosszabb ideig lehetnek a gazdával a műtött kutyák.

Ravasz a macskákról azt nyilatkozta: – Esetükben még inkább fontos a műtét, mert a nemi úton terjedő betegség, a macska AIDS, illetve a leukózis ellen nem lehet máshogy védekezni. Ha nem párosodik, nem kapja el. Ha elkapja, és akár éveken át tartó lappangási idő után kijön rajta, akkor nem tudunk mit csinálni vele, a macska elfogy, elpusztul. Az ivartalanított kandúrok esetében gyakori gond lehet a húgykő kialakulása.