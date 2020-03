Fontos a tappancs fertőtlenítése

Kutyasétáltatás után érdemes a kedvencünkre tapadt kórokozóktól megszabadítani őt, mielőtt bevisszük a lakásba.

A járványügyi tanácsok szerint karanténhelyzetben a kutya betadinos lemosása, tappancsának fertőtlenítése megfelelő elővigyázatosság, írja a feol.hu. Vannak azonban más olyan vírusölő szerek is, melyek hígított állapotban ráfújhatók a kutyára, azzal nem okozva kárt a bőrének. Érdemes tájékozódni ezekről a szerekről. Ez az elővigyázatosság azonban nemcsak elrendelt karantén esetén lehet most érvényes, hanem az átlagos kutyasétáltatást követően is érdemes megfontolni!