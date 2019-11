Az ebnek igenis jár a rágcsa, csak ne legyen túlságosan kemény

Ahhoz, hogy kedvencünknek idős korában is erős fogai legyenek, már kölyökkorában el kell kezdenünk gondoskodni a vitaminok, ásványi anyagok megfelelő pótlásáról. Persze ez, ahogy az embernél, úgy az állatnál is gyakran genetikai kérdés. A teendőket azonban ettől még nem lehet, nem érdemes megúszni.

Emlékszem egy idős kiskutyára, amelyik elmúlt már 10 éves, és teljes letargiában töltötte a napjait, írja a feol.hu. Nem evett, alig mozgott, szemmel láthatóan nagyon rosszul érezte magát. Az állatorvos hamar megállapította, hogy rendkívül erős ínygyulladása van, amitől erős fájdalmak gyötrik. Ezért sem eszik. Komoly műtét következett, néhány fogtól eltekintve az összeset ki kellett húzni. Azt hittük, itt a világvége, hogy fog ez a kis állat fogak nélkül élni? De eltelt pár hét, és a kisöreg megtáltosodott, felpörgött, jókat evett (persze aprókat és pépeset), és még hét évig boldogította a családot.

Jó példa ez arra, hogy a fogászati kérdés kedvenceink életében is nagyon lényeges téma. Kölyökkorban a fogváltás 4 hónapos kor körül kezdődik el és 1 éves kor körül fejeződik be. Ebben az időszakban kölykök számára ideális táplálékot kell biztosítani, amely gazdag kalciumban, foszforban és D-vitaminban. Mindemellett megfelelő rágcsákra és kutyajátékokra is szüksége lesz a kis szőrmóknak, hogy a fogváltás időszakában legyen min levezetnie a fognövekedés okozta kellemetlenségeket. Nem mellesleg ezek az eszközök segítik a kutyák fogainak tisztán tartását is. Egy új kutatás azonban rámutatott arra, hogy a túl kemény rágcsák és játékok bizony nemritkán a fogak töréséhez vezetnek. Ez pedig egy maradó fog esetében végleges károkat okozhat. Éppen ezért mindig figyeljünk oda, milyen különlegességgel kínáljuk meg kedvencünket. Idős korban pedig a seniortápokat válasszuk, amelyek szintén hozzájárulnak a fogak, csontok erősítéséhez.