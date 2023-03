Habár ez örömhírnek számít, azonban vannak olyan esetek, amikor ezek az alig pár napos állatok megmentésre szorulnak. Így járt az a kis macskabagoly is, aki a múlt hét végén került a Központba.

„Szerencsére nagyon jó étvágya van. Ennél a fajnál a dajkásítás kérdéses, mert igen nehéz hasonló korú családot találni. A macskabagoly 90%-ban odvakban költ, neki költőládával segíthető ez a folyamat” – írják a madár állapotáról.

A MME egyik közleménye szerint, melyben a fiókaszezonról írnak, sokan azt hiszik, de nem tekinthető általánosnak, hogy egy fióka magától essen ki a fészekből. Az ilyen esetek többnyire erős szélben, szélsőséges időjárásban fordulnak elő. Így az sem véletlen, hogy a legtöbb mentésre szoruló fiókát is ekkor találják meg.

Vannak azonban más okai is, ilyen, amikor a szülőpár egyik tagja elpusztul és a másik képtelen egyedül etetni az összes fiókát, sőt előfordul, hogy a leggyengébbet kilöki a fészekből. De a fészekelhagyások oka lehet az is, hogy a fióka követni szeretné nagyobb társait.

Összességében elmondható, hogy nehéz megállapítani, hogy egy fióka, hogyan került ki a biztonságos közegéből. Fontos azonban megjegyezni, hogy a fiókák 70-80 százaléka elpusztul, ezért van belőlük viszonylag sok, ám ez teljesen ’normális’ és az a természet alap működési rendje.